Golfo dei Poeti - L'amministrazione comunale di Lerici comunica che lunedì 14 settembre, dalle ore 8 alle ore 18, sarà istituito in via Poggi il divieto di sosta e di transito veicolare nel tratto compreso tra l'incrocio con via Gerini e il parcheggio antistante il palazzetto sportivo comunale per intervento di asfaltatura.