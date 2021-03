Lerici, chiusure straordinarie cimiteri e centro di raccolta

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici informa la cittadinanza che venerdì 19 marzo il centro di raccolta comunale Scoglietti resterà chiuso al pubblico in occasione del Santo patrono della Spezia San Giuseppe. Giovedì 25 marzo i cimiteri comunali resteranno chiusi al pubblico in occasione della Santa Patrona di Lerici, la Madonna di Maralunga mentre sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile i cimiteri comunali resteranno chiusi al pubblico nel rispetto delle norme anti Covid-19 indicate nel decreto legge n°30 del 13 marzo 2021.