Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici informa che domani, giovedì 29 agosto, in occasione della prima tappa del

44° Giro della Lunigiana, la viabilità subirà le seguenti modifiche:



dalle 13 alle 13.45 divieto di transito in Via Gozzano e Via degli Scoglietti per passaggio atleti;

dalle 8 alle 14 divieto di sosta nel parcheggio dei motocicli adiacente all'Hotel Shelley di Lerici.