Lerici: Via Biaggini chiusa anche ai pedoni, il Lido 'offre' il passaggio nello stabilimento

Golfo dei Poeti - Permane l’interruzione della viabilità in Via Biaggini a Lerici, chiusuta decretata ieri dall'amministrazione comunale a causa del rischio frana dovuto al dissesto di un muro privato sul versante. Da stamattina sono in corso gli interventi di ripristino del muro e pertanto, per ragioni di sicurezza, nei i prossimi giorni sarà interdetto anche il transito pedonale sulla passeggiata. Sarà possibile, dalle 8 alle 19, utilizzare il percorso pedonale all’interno dello stabilimento balneare Lido.

Per le modifiche delle tratte degli autobus di linea è possibile consultare il seguente link:

https://www.atcesercizio.it/index.php/it/variazioni-al-servizio/930-modifica-al-servizio-di-lerici-dall-08-aprile?fbclid=IwAR3X8VtddZ0V-b_u0oYk27mGWRYHFfnceMBff1vqXdu8b2C5jWj8nSl78eg