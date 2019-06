Le modifiche alla viabilità in atto nei prossimi giorni a Lerici

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici comunica alcune variazioni alla viabilità che verranno messe in atto nei prossimi giorni sul territorio comunale.



Lunedì 24 giugno, dalle ore 8:30 alle ore 16:30, sarà interdetto il transito pedonale e carrabile in via Fratelli Landi, Loc. La Serra, per attività inerenti la realizzazione del nuovo parcheggio.



Martedì 25 e mercoledì 26 giugno sarà istituito nella galleria Primacina un senso unico di marcia in uscita da Lerici per attività di lavaggio;



Mercoledì 26 giugno sarà interdetto il transito veicolare da via Fiascherino a Piazza Rainusso, Loc. Tellaro, dalle ore 20:00 alle ore 24:00, con spostamento della fermata dell'autobus all'incrocio di via Fiascherino.