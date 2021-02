Le Grazie piange il noto albergatore Guglielmo Canese

Golfo dei Poeti - La comunità graziotta è in lutto per la scomparsa di Guglielmo Canese, albergatore noto a tutti in paese come Guglie'. Aveva gestito l'Albergo Le Grazie di Via Roma, uno dei più grandi e importanti del borgo, di proprietà della famiglia da generazioni.

Canese, che si è spento all'età di 68 anni in seguito a una malattia che non gli ha lasciato scampo, era molto conosciuto nell'ambiente commerciale ed era parte attiva della comunità. Da ragazzo aveva giocato a lungo a calcio nella Forza e coraggio.