Le Grazie con il cuore a Milano, dove Matteo lotta in ospedale

Golfo dei Poeti - "Tutti insieme per Matteo", recita lo striscione che da ieri sera campeggia giù alla marina delle Grazie. Un segno di vicinanza firmato da I fanti di Ria per un concittadino che in queste ore lotta in un letto di ospedale a Milano. Matteo è un giovane uomo nato nel Golfo dei Poeti ma trasferitosi nel capoluogo lombardo come capita a tanti figli di questa terra. Negli scorsi giorni ha subito un grave incidente con il suo scooter mentre lavorava e da allora è ricoverato in gravi condizioni. Tempra forte di sprugolino la sua e in più c'è tutta la borgata graziotta che gli è vicina con il pensiero, non potendo esserla fisicamente in questo periodo di pandemia. Tutti con Matteo, per riabbracciarlo presto di fronte al suo mare.