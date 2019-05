Lavori in corso, modifiche straordinarie alla viabilità

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici comunica le variazioni straordinarie alla viabilità sul territorio di competenza:



- a partire da oggi, giovedì 30 maggio, e fino al 18 giugno, sarà interdetta la sosta in via Milano, nel piazzale adibito a sosta a pagamento, per posizionamento container;



- a partire da oggi, giovedì 30 maggio, e fino al termine dei lavori, saranno istituiti divieto di sosta e senso unico alternato in Loc. La Serra, via Fratelli Landi, lato monte tra il civico 1 e il civico 5, per lavori inerenti la realizzazione del parcheggio;



- lunedì 3 e martedì 4 giugno, dalle 7 alle 17, sarà interdetta la sosta in Piazza Garibaldi, tra il civico 3 e il civico 11, per lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione.