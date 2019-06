Lavori al tetto della scuola, divieto di sosta in Piazza Bacigalupi lato mare

Golfo dei Poeti - Da domani, giovedì 20 giugno, fino al termine dei lavori sarà in vigore il divieto di sosta - con rimozione coatta per i trasgressori - in Piazza Bacigalupi a Lerici, lato mare. Si tratta si parcheggi per residenti e stalli per ciclomotori. L'ordinanza di divieto di sosta, diramata oggi dal comandante della Polizia municipale, si è resa necessaria per esigenze tecniche e di sicurezza legate ai lavori di messa in sicurezza del tetto della scuola Fiori, eseguiti per conto di Palazzo civico dalla ditta Genesi restauri.