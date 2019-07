Lavori al ponte di Bagnola, scatta il senso unico alternato

Golfo dei Poeti - Scattano lavori urgenti di messa in sicurezza per il ponte di Bagnola, nel Lericino. Il viadotto, per il quale era prossimamente programmato un intervento di risanamento, finirà invece subito sotto i ferri dopo che la scorsa settimana si è verificato un distacco di calcinacci, finiti sulla sottostante Strada provinciale 331. Il cantiere aprirà domani, martedì 9 luglio, alle 5.00 del mattino. L'intervento dovrebbe durare circa tre giorni. Per la durata dello stesso, lungo la provinciale si procederà a senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, dalle 5 alle 22.30. Doppio senso garantito nelle fasce 8-9 e 17-18.30. "A fine stagione verranno affidati lavori per il definitivo ripristino della struttura", spiega l'assessore ai Lavori pubblici Marco Russo.