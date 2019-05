Lavori abusivi, sospeso cantiere agli Scoglietti

Sopralluogo della Polizia municipale e ordinanza siglata dal Servizio pianificazione territoriale.

Golfo dei Poeti - Stop immediato a un cantiere edile 'fantasia' a Lerici, in località Scoglietti. Fatale il sopralluogo con il quale la Polizia municipale ha rilevato una serie di pesanti difformità nei lavori sull'immobile. Una strada sterrata in più rispetto a quella autorizzata, taglio di piante non autorizzato, una 'trincea' abusiva di cinquanta metri con posizionamento di rete metallica e pali di sostegno. Inoltre, dall'analisi del materiale fotografico, Palazzo civico ha rilevato una lunghezza eccessiva della strada che invece era stata regolarmente autorizzata. Ieri è quindi scattato il procedimento amministrativo per i presunti illeciti e in via cautelativa “ai fini della riduzione del rischio della pubblica e privata incolumità” il responsabile del Servizio pianificazione territoriale, Andrea Giacoletto, ha siglato l'ordinanza di sospensione immediata dei lavori, notificata alla proprietaria dell'immobile, al direttore dei lavori e al rappresentante della ditta esecutrice.