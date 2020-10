Lavoratore positivo, chiude l'asilo Acquabalena

Golfo dei Poeti - Un dipendente del servizio di ausiliariato che opera all'asilo nido Acquabalena di Lerici è risultato positivo al Covid-19, come comunicato al Comune dalla cooperativa che gestisce la struttura di Via della Repubblica. Palazzo civico ha quindi contattato il Dipartimento di prevenzione dell'Asl5 per ricevere le indicazioni operative del caso e, nella medesima giornata, cioè ieri, ha provveduto, con ordinanza del sindaco, a vietare l'utilizzo dei locali che ospitano l'asilo, con la consapevolezza che “qualsiasi indugio […] potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità delle bambine e dei bambini e degli operatori, nonché delle persone che per diverso motivo usufruiscono del nido” e sottolineando “l'impossibilità di mantenere il distanziamento interpersonale all'interno della struttura per la peculiarità del servizio”. L'asilo nido sarà chiuso fino all'11 novembre e le attività educative potranno riprendere solo una volta eseguiti tutti i controlli per ricostruire la filiera del contagio; sanificato l'immobile; e positivamente concluso il periodo di quarantena”.