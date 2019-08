Lancia il cane in mare e prende a testate i carabinieri

Golfo dei Poeti - Prima ha buttato il cane in acqua poi lo ha recuperato con il mezzo marinario agganciandolo per il collare. Il cane guaiva senza sosta. E' accaduto ieri nelle acque a poche bracciate dal borgo delle Grazie e la scena ha turbato molti testimoni che hanno deciso di chiamare i carabinieri.

A gettare il cane in mare è stato un cinquantenne, originario del Napoletano, che si trovava a bordo di un'imbarcazione. Mentre l'animale si trovava in acqua, l'uomo ha preso il gancio e ha recuperato l'animale trainandolo verso la barca.

Come detto la scena ha allarmato diverse persone ma quando sono arrivate le divise la situazione è degenerata. Ai richiami dei carabinieri l'uomo ha risposto inveendo contro di loro e l'apice è stato raggiunto quando il 50enne ha reagito dando una testata ad un militare.

La vicenda è finita con la denuncia a carico dell'uomo per: maltrattamento di animale, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Il cane agganciato è stato sequestrato e affidato al canile del Pezzino.