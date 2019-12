La voce dell'antica Ria si è spenta, Le Grazie non dimenticherà Anna Maria Carpena

Golfo dei Poeti - Si è spenta nei giorni scorsi Anna Maria Carpena, la “voce” dell’antica Ria. Ria, come è noto, è il nome originario delle Grazie, oggi importante borgata del comune di Porto Venere. Lì Anna Maria ha sempre vissuto ed al suo borgo ha dedicato pagine e pagine di storia e di poesia. Quasi in modo simbolico, l’ultima sua apparizione pubblica, il 6 ottobre scorso, era stata in occasione del premio speciale per l’impegno nella produzione poetica dialettale, assegnatole dall’associazione "Il Volo nell’arte". La malattia, lentamente, ha consumato le sue forze, senza però mai scalfire, anzi accrescendolo, l’amore per il borgo e per la Madonna delle Grazie, nel cui santuario e chiesa parrocchiale si sono svolti lunedì scorso i suoi funerali. Aveva 83 anni. "Un’amica che continuerà ad essere un riferimento prezioso", l’ha definita commosso, dando l’annuncio della morte, il presidente della Pro Loco Giovanni Pegazzano. Anna Maria era stata infatti, tra le tante sua attività, uno dei primi animatori del comitato festeggiamenti delle Grazie, precursore appunto della Pro Loco, ed aveva animato il gruppo storico “La calata di Ria”. Aveva intrapreso da giovane la carriera di insegnante, alternandola con l’attività giornalistica presso varie testate, compresa la pagina di “Spezia 7”. Animata da una grande fede, era stata tra le prime donne a diplomarsi al Centro studi teologici, “anteprima” dell’attuale Istituto di scienze religiose, ed aveva quindi ottenuto, sempre tra i primi, un incarico di docenza di Religione cattolica. Donna sensibile, a volte, come è stata definita, “teneramente spigolosa”, ha curato a lungo l’inserto “O Gianchelon” nella rivista “Ria”. Come poetessa, infatti, vincitrice di premi nazionali – compreso quello dell’Unione delle Pro Loco italiane –, negli ultimi anni si era dedicata alla salvaguardia del dialetto.