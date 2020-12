La violenza della mareggiata sposta i massi della diga foranea

Golfo dei Poeti - Le forti raffiche di vento e il mare in tempesta al momento non risulta abbiano fatto particolari danni in provincia. Ma all'impianto di Santa Teresa, allo stabulatore della Cooperativa mitilicoltori, sono servite delle piccole manovre straodinarie per evitare che l'acqua facesse dei danni seri. La violenza della mareggiata ha spostato alcuni massi della diga che comunque ha retto e non ci sono stati altri problemi.

Sul posto era presente anche Paolo Varrella, dei mitilicoltori spezzini, che ha raccontato: "Il mare poco prima delle 12 ha cominciato ad essere meno mosso. Anche se non sono mancate le preoccupazioni. Al momento non abbiamo constatato danni di grande entità fatto salvo i massi della diga di Santa Teresa e della diga Foranea (varco di Levante) che sono stati spostati. Per fare una conta completa dei danni è necessario aspettare che il meteo migliori. Per evitare che l'acqua entrasse nel centro abbiamo dovuto puntellare il portone".



Un mare che fa paura che questa mattina ha invaso Passeggiata Morin e ha semi-affondato un catamarano ormeggiato al molo. Una pioggia, incessante, che ha bagnato il territorio per una notte intera rendendo necessaria la chiusura della Ripa: il peggio per ora sembra essere passato (qui).