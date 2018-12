La motovedetta diventa ambulanza per un residente della Palmaria

Un 87enne con difficoltà respiratorie recuperato da un'unità della Guardia Costiera e trasportato al Sant'Andrea.

Golfo dei Poeti - Doveva essere una mattinata di esercitazioni per i militari della Guardia Costiera imbarcati sulla motovedetta 865, invece una simulazione si è trasformata in un soccorso d'urgenza. Verso le 10 una chiamata avvertiva delle difficoltà di un 87enne residente all'isola Palmaria, da trasferire il prima possibile all'ospedale Sant'Andrea della Spezia per essere valutato e curato. L'uomo presentava un'insufficienza respiratoria.

La motovedetta ha così lasciato l'esercitazione in ambito portuale a cui stava partecipando e fatta rientrare mentre un’ambulanza con a bordo personale inviato dal 118 raggiungeva la sede della Capitaneria di Porto per imbarcare sull’unità di soccorso dei guardacoste spezzini.

Appena il tempo di prendere a bordo i sanitari e l’unità navale ha ripreso il mare dirigendo a tutta velocità verso l’isola per giungervi poco dopo. In zona anche una seconda motovedetta che è intervenuta per agevolare le operazioni di trasbordo dell’infortunato. Il paziente, una volta stabilizzato a bordo di quest’ultima unità, è stato trasferito alla Spezia per essere ricoverato.



La Guardia Costiera ricorda con l’occasione che per emergenze in mare è sempre attivo il Numero Blu 1530 o, in alternativa, il Numero Unico di Emergenza 112