La festa lericina di Avvenire ricordera il giornalista Gigi De Fabiani

Golfo dei Poeti - La consueta festa del quotidiano cattolico “Avvenire”, che si tiene a Lerici dalla fine di luglio ai primi di agosto, si aprirà quest’anno in un clima di mestizia per la recentissima scomparsa, avvenuta a Milano nei giorni scorsi, di Gigi De Fabiani. Giornalista da sempre, prima all’”Italia” e poi ad “Avvenire”, fu inviato speciale, capo redattore e, per tantissimi anni, grande amico di Lerici e della festa. Grazie al fatto che trascorrevano le vacanze estive nella non lontana Deiva Marina, Gigi e la moglie Luciana erano ospiti fissi: Gigi ha amato tanto la festa quasi da identificarsi con essa, non mancando di svolgere incombenze di ogni genere e di fornire consigli sempre utili ed apprezzati. Da alcuni anni la salute non gli aveva più consentito di esserci, ed ora è arrivata la notizia che si è spento a novantuno anni di età. Ma la festa di Lerici non potrà dimenticarlo.