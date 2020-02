La borgata del Muggiano piange Marco Maggiani

Golfo dei Poeti - Lutto nel mondo del Palio del Golfo. E' mancato Marco Maggiani, originario di San Terenzo, molto legato alla borgata del Muggiano. Maggiani, pensionato dei cantieri navali di Fincantieri, da tempo era attanagliato da una malattia. Si è spento quest'oggi lasciando nel lutto più profondo la famiglia e quanti lo hanno apprezzato.

"Era un caro amico della borgata - ha commentato il presidente del Comitato delle borgate Massimo Gianello - non faceva mai mancare il suo apporto, fino all'incombere della malattia, alle nostre feste. Oggi per noi è una giornata molto triste". Un altro amico commenta: "Quando perdi un amico tutto non è più come prima....riposa in pace Marco". Ai messaggi di cordoglio di molti conoscenti anche quello della borgata del Santerenzo. Le esequie si terranno giovedì 19 febbraio alle 11 a San Terenzo.