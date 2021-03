La Forestale rinviene un capriolo sbranato da lupi o ibridi a Sella Derbi

Golfo dei Poeti - Ieri sera la centrale operativa dei Carabinieri ha ricevuto la segnalazione di un animale morto presso Sella Derbi, nel comune di Porto Venere.

I Carabinieri forestali della stazione della Spezia si sono recati sul posto trovando effettivamente la carcassa di un capriolo di circa 2 anni sbranato nel ventre e con un segno di morsicatura alla gola, segni tipici di predazione effettuata da canidi, con molta probabilità lupi o ibridi lupo-cane.



La carcassa è stata trovata in terreni di proprietà di alcuni privati che hanno facilitato ai militari la sua individuazione.

La presenza in zona di segni del passaggio di lupi o ibridi era già nota da tempo: gli esemplari giungono in quella zona spostandosi lungo il crinale rivierasco. Sono formidabili corridori infatti possono percorrere decine di chilometri in poche ore.