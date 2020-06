L'ordinanza del sindaco Paoletti: "Divieto di balneazione a Tellaro"

Golfo dei Poeti - Nessun tuffo a Tellaro nelle prossime ore, e non solo per le condizioni meteo non ideali. Il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, ha infatti emesso poco fa un'ordinanza che vieta la balneazione nelle acque prospicienti il borgo.

Il provvedimento è stato pubblicato in seguito alla nota con la quale Arpal ha informato in mattinata l'amministrazione comunale dell'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato nella giornata di ieri e classificato come generico "inquinamento".



"La situazione accertata da Arpal, se confermata con successivi controlli, può rappresentare un pericolo per l'igiene e la salute dei bagnanti", si legge nel documento con il quale il primo cittadino ordina "il divieto temporaneo di balneazione limitatamente al tratto di mare corrispondente a "Tellaro" e meglio descritto nell'estratto della cartografia ufficiale Arpal" (vedi immagine).