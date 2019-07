Intonaci e tegole ballerini, potenziale pericolo a San Terenzo

Golfo dei Poeti - L'immobile al 47 di Via Trogu, a San Terenzo, presenta condizioni di degrado tali da essere pericoloso per l'incolumità di chi passa sulla pubblica via. Così, entro un mese, i vari proprietari – otto persone, alcune delle quali residenti nell'edificio – dovranno intervenire per far tornare lo stabile in condizioni di non nuocere alla comunità. Lo detta l'ordinanza emessa oggi dal sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. A preoccupare in particolare è il rischio distacco di tegole e intonaci. L'ordinanza stoppa anche l'utilizzo di quella parte di cortile interno insidiata da condizioni non idonee di intonaci e finiture fino alla sistemazione di questi ultimi.