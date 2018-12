Incidente sul ponte, situazione tornata alla normalità

A San Terenzo, in località Bagnola.

Golfo dei Poeti - Rocambolesco incidente stamani a San Terenzo, lungo il ponte di Bagnola. Almeno quattro le automobili coinvolte. Fortunatamente non si sono registrate particolare conseguenze per le persone a bordo. Possibile causa del sinistro l'umidità del manto stradale. Sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco. La circolazione è rimasta chiusa almeno per un'ora in entrambi i sensi di marcia, causando non pochi intoppi al traffico. Ora la situazione si è ristabilita e si viaggia senza problemi.



(immagine di repertorio)