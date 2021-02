Incidente stradale a Le Grazie, 68enne in shock room al Sant'Andrea

Golfo dei Poeti - Incidente stradale a Le Grazie. Per dinamiche in fase di accertamento un uomo, di 68 anni, ha perso il controllo del proprio mezzo a due ruote cadendo rovinosamente a terra. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivate l'ambulanza della Pubblica assistenza delle Grazie e l'automedica Delta 1 con medico e infermiere. Il ferito ha riportato lieve politraumatismo, ma data la dinamica dell'incidemte è stato trasportato in Shock Room del presidio ospedaliero Sant'Andrea della Spezia.