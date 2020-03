Incidente alle gallerie di Lerici, ex pompiere salva il conducente

E' avvenuto questa mattina poco dopo le 8.30. La dinamica è in fase di accertamento ma per il conducente rimasto coinvolto non sarebbe da escludere il malore alla guida.

Golfo dei Poeti - Incidente stradale alle gallerie di Lerici. Per dinamiche in fase di accertamento, un uomo di 53 anni diretto a Lerici ha perso il controllo della sua auto andandosi a schiantare contro l'entrata della galleria.

A trarlo in salvo è stato un altro uomo, ex Vigile del Fuoco discontinuo, che prontamente ha allertato i soccorritori. In breve tempo sul posto sono arrivati anche le ambulanze e il 118.



Stando a quanto si apprende il conducente dell'auto avrebbe avuto un malore alla guida che gli avrebbe fatto perdere il controllo. Ora si trova in ospedale, è rientrato in codice verde e ha riportato alcuni traumi. L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 8.30. Sul posto anche la Polizia stradale.