Incidente al parco giochi, muore bambina di tre anni

Il tragico fatto è avvenuto oggi pomeriggio a Pugliola.

Golfo dei Poeti - Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Pugliola, frazione di Lerici, dove una bambina di tre anni ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasta vittima di un incidente con il cancello del parco pubblico di fronte alla scuola elementare. La piccola stava uscendo da parco in compagnia del nonno quando, per cause in corso di accertamento, il cancello ha ceduto. Sul posto sono prontamente giunti automedica del 118 con medico e infermiere, Pubblica assistenza di Lerici, Carabinieri, Municipale, Vigili del fuoco. L'area è stata sottoposta a sequestro dagli uomini dell'Arma. La bambina è stata in un primo momento soccorsa all'ospedale Sant'Andrea. Nel frattempo da Genova era stato attivato l'elisoccorso, che è atterrato al campo sportivo di Romito. Purtroppo però, mentre si predisponeva il trasporto verso il capoluogo regionale, la bambina non ce l'ha fatta. Vane le prolungate manovre rianimatorie.



N.R-C.A.