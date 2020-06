Incendio durante il rifornimento? L'esercitazione tiene tutti allenati

Golfo dei Poeti - Nello specchio acqueo antistante il porto turistico di Porto Lotti nella rada interna del Porto della Spezia si è svolta un’esercitazione antincendio, il cui scopo era verificare l’efficacia dei piani di emergenza e la risposta dei diversi enti coinvolti. Lo scenario ipotizzato ha previsto lo sviluppo di un principio di incendio simulato su un’imbarcazione da diporto, durante le operazioni di rifornimento di quest’ultima, presso il distributore del porticciolo.

All’esercitazione, coordinata dalla sala operativa della Capitaneria di porto della Spezia, hanno preso parte personale e mezzi della Guardia Costiera della Spezia, del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, della sezione navale della Guardia di Finanza, hanno altresì collaborato mezzi e personale di Porto Lotti.

L’esito dell’esercitazione è stato positivo in considerazione della tempistica di intervento di tutte le componenti sul campo e in relazione alla corretta attuazione delle procedure di emergenza. Si tratta di giornate molto intense, connesse a numerose richieste di soccorso pervenute presso la sala operativa di questa Capitaneria di Porto. In particolare, nella giornata di ieri, oltre l’intervento dei propri mezzi dipendenti in seguito all’evento franoso verificatosi in località “Le Rosse” del Comune di Porto vVnere e all’operazione congiunta con il personale dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino che ha condotto al salvataggio di otto ragazzi, bloccati nel sentiero compreso tra Punta Bianca e Punta Corvo, fin dalle prime ore del mattino, in stretta collaborazione con il 118, la motovedetta SAR ha prestato soccorso ad alcuni passeggeri in difficoltà, a bordo di un’imbarcazione da diporto, nella baia di Porto Venere.