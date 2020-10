Il cane Pedro cade in un crepaccio, salvato dopo due giorni

Golfo dei Poeti - La squadra dei Vigili del Fuoco di Sarzana è intervenuta oggi pomeriggio in località Rocchetta, nel comune di Lerici, sul Caprione, per soccorrere un cane caduto in un crepaccio. L'animale, di nome Pedro dell'età di circa 3 anni, si era perso giovedì durante una battuta di caccia nella zona.

Il suo padrone, un cacciatore di Ameglia, lo ha cercato nei boschi per due giorni quando finalmente oggi lo ha sentito abbaiare in fondo ad un crepaccio profondo circa 7 metri.

Un operatore SAF dei Vigili del Fuoco si è calato sul fondo della cavità naturale ed in pochi minuti ha raggiunto il cane, il quale si è dimostrato da subito molto collaborativo e contento di vedere i soccorritori. Una volta riportato in superficie Pedro è stato riconsegnato al suo padrone, in buone condizioni di salute.