Il Tar dà ragione a Zavettieri, ora il Comune deve mostrare le carte e pagare le spese

Golfo dei Poeti - Accolto dal Tar della Liguria il ricorso della Zavettieri srl contro il Comune di Lerici, non costituitosi in giudizio. Il ballo la gara per l’affidamento del servizio di rimozione forzata di veicoli e natanti, nell'ambito della quale la ditta sarzanese era arrivata seconda. Nel maggio 2020 la Zavettieri srl aveva chiesto l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara, compresi gli atti di nomina della stessa e i documenti correlati. In capo a pochi giorni l'ente comunale ha fornito le copie del verbale di gara, ma il giorno successivo (era metà maggio), la ditta ha chiesto copia dell’offerta e della documentazione presentata dalla società aggiudicataria, copia delle dichiarazioni rese dai commissari di gara e copia della deliberazione con la quale il Comune ha deciso di procedere alla gara ed ha approvato la documentazione. Trascorso, a fine giugno, il termine di formazione del 'silenzio rigetto', ecco scattare il ricorso della seconda classificata. Ricorso recentemente accolto dal Tribunale amministrativo regionale ligure, visto che, si legge in sentenza, “la ricorrente ha partecipato alla gara, vanta un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documento per cui è chiesto l'accesso”. Ora, per effetto della sentenza, il Comune dovrà consentire alla Zavettieri l'accesso ai documenti precedentemente richiesti, nonché pagare le spese di giudizio, pari a 2mila euro.