Hashish nel cambio, cocaina nel portabagagli, soldi nel materasso

Golfo dei Poeti - Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Lerici hanno arrestato, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un cittadino marocchino 57enne, da trent’anni in Italia e residente in bassa Val di Magra, già noto alle forze di polizia. I militari, nel corso di un servizio antidroga in zona Muggiano, hanno notato un’autovettura parcheggiata in uno slargo, con a bordo un solo uomo e hanno così deciso di procedere ad un controllo approfondito.

Nel corso di un’accurata perquisizione hanno trovato nascosto, nella plancia del cambio, un sacchetto in cellophane al cui interno vi era un pezzo intero di hashish, risultato poi di ventisette grammi, mentre nel portabagagli trovavano varie dosi di cocaina di elevata purezza per un totale di dieci grammi. Visti gli esiti della perquisizione, i carabinieri hanno proseguito la ricerca anche presso l’abitazione dell’uomo, dove rinvenivano un bilancino di precisione e, nascosti negli armadi e nel materasso, 9.350 euro in contanti, somma sottoposta a sequestro perché ritenuta, anche considerando che lo straniero risulta disoccupato, provento della vendita di stupefacenti.

Anche lo stupefacente, che al dettaglio avrebbe fruttato circo millecinquecento euro, è stato sequestrato. L’arrestato ha trascorso la notte in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che svoltosi stamattina presso il Tribunale della Spezia.