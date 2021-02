Guercio-Romito, cantiere modificato per ridurre i disagi al traffico

Golfo dei Poeti - A seguito alle richieste avanzate dal Comune di Lerici presso la Provincia della Spezia e Acam Acque, è stata modificata l’organizzazione del cantiere per la posa della condotta dell’acquedotto sulla strada provinciale nel tratto Guercio-Romito. A darne notizia è Marco Russo, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici di Lerici. Al fine di ridurre la durata dei lavori e i relativi disagi al traffico - la ditta esecutrice amplierà le ore giornaliere di attività, dalle 7 alle 19 saranno presenti i ”movieri” per l’adeguata regolamentazione del traffico in tempo reale. Per monitorare i flussi veicolari sarà anche presente del personale in prossimità della rotatoria della galleria di Pugliola e lungo la provinciale per Romito Magra. Il cantiere temporaneo non potrà avere una lunghezza superiore a 30. La Provincia della Spezia ha autorizzato i lavori fino al 15 maggio, il tratto interessato sarà di circa 1,5 Km direzione Romito.