Guasto elettrico alla Serra, blackout e apparecchi al tappeto

Golfo dei Poeti - Disavventura 'elettrica' ieri alla Serra, frazione collinare di Lerici, dove sono in corso lavori da parte di Citelum, la società a cui il Comune ha affidato gestione, manutenzione e fornitura di energia elettrica. Nel pomeriggio di è verificato un blackout condito da uno 'sbalzo' che ha mandato al tappeto diverse apparecchiature. Immancabile l'odore di rame bruciato, che si è diffuso nell'area. A quanto si apprende, il disagio avrebbe interessato una decina di abitazioni. L'intoppo ha anche costretto alla sola luce gialla intermittente il semaforo che regola il traffico alternato in prossimità del cantiere del parcheggio. Al momento la situazione dell'erogazione elettrica è ripristinata. “Citelum ci ha riferito che c'è stata un'interferenza con Enel distribuzione, cosa che ha provocato un guasto e quindi il disservizio per alcune abitazioni – spiega a CDS l'assessore ai lavori pubblici, Marco Russo -. Attualmente sono in corso delle verifiche per capire cosa sia successo esattamente, in ogni caso l'alimentazione elettrica è regolarmente tornata. Una situazione del genere si era già verificata a Solaro. Come allora, sarà possibile anche questa volta raccogliere i nominativi di chi ha subito danni. Una volta che Enel e Citelum avranno accertato la responsabilità nella vicenda, sarà possibile procedere con i rimborsi”.