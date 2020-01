Gli incursori feriti in Iraq alla cerimonia di consegna dei baschi verdi

Golfo dei Poeti - "Siete un esempio di volontà". Con queste parole ieri mattina al Varignano il Capo di Stato maggiore della Marina, Giuseppe Cavo Dragone, si è rivolto ai tre incursori feriti in Iraq lo scorso novembre in un attentato contro le forze italiane. I tre, sulla via del pieno recupero, hanno presenziato infatti alla cerimonia di consegna dei baschi verdi ai nuovi incursori, undici in totale. Un elemento emotivo in più, quindi, per un momento centrale della vita militare, in particolare per chi sceglie la via delle forze speciali. Gli undici nuovi baschi hanno affrontato l’impegnativo corso formativo della durata di circa un anno, caratterizzato da quattro fasi distinte, nel corso delle quali gli allievi hanno ricevuto l’adeguata preparazione fisica e professionale di base necessarie a condurre operazioni subacquee, anfibie e terrestri.



Il personale è interamente professionista e l'addestramento è molto duro, selettivo ed approfondito, in modo da garantire elevati standard operativi. Dall’11 Settembre 2001 ad oggi il GOI è stato impegnato in maniera sempre più preponderante anche nei principali teatri operativi terrestri, quali l’Iraq e l’Afghanistan, e per il contrasto a fenomeni quali la pirateria in Oceano Indiano o la monitorizzazione degli sviluppi di crisi regionali quali la primavera araba. Da segnalare, soprattutto, le attività di assistenza militare a favore delle forze di sicurezza di altri paesi attraverso attività addestrative, di supporto e di intelligence.