Galleria degli Scoglietti e Via Matteotti, occhio al senso unico alternato

Golfo dei Poeti - L'amministrazione comunale di Lerici informa che, da lunedì 21 ottobre fino a giovedì 31 ottobre, festivi e prefestivi esclusi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, sarà istituito un senso unico alternato lungo la Strada provinciale 331 per lavori di manutenzione alla Galleria Scoglietti.

Inoltre sempre in via Matteotti, zona Carbognano, rimarrà il senso unico alternato per ulteriori quindici giorni. La modifica alla viabilità è necessaria per consentire i lavori di consolidamento del versante a monte della strada.