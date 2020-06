Frontale fra auto, Napoleonica bloccata con centinaia di auto in coda

Golfo dei Poeti - Incidente frontale questa mattina poco prima delle 8 lungo la statale 530 di Porto Venere all'altezza dell'ingresso nel borgo di Cadimare. Da una prima ricostruzione dell'episodio risultano coinvolte due vetture. Strada Napoleonica bloccata da allora con conseguenti gravi disagi per i pendolari del mattino, fra chi voleva raggiungere il comune capoluogo per lavoro e chi cercava il mare del mattino. A conti fatti centinaia le auto costrette alla coda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Locale della Spezia, un mezzo della Croce Rossa è un mezzo della Pubblica Assistenza. I due feriti sono stati soccorsi, rispettivamente in codice giallo e verde, ma non sarebbero particolarmente gravi. I vigili del fuoco hanno rimosso un mezzo che ostruiva la strada, gestione del traffico e rilievi affidata ai vigili urbani.