Frana a Carbognano, sulla sommità del versante una cabina Enel

Golfo dei Poeti - L'ordinanza vergata dal sindaco di Lerici parla chiaro: i proprietari del terreno, residenti in Emilia, devono intervenire entro dieci giorni e dare tempestivamente notizia della messa in sicurezza della frana in corso, interessante il loro appezzamento. Un smottamento in località Carbognano di Lerici che 'minaccia' un'area esterna di un altro privato. Sul versante ballerino ci sono alcuni alberi – necessari indagare e certificare anche la loro stabilità – e alla sommità della frana c'è una cabina dell'Enel. Insomma, gambe in spalla e rimediare.