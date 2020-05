Fognatura danneggiata dal crollo, balneazione vietata all'Olivo

Golfo dei Poeti - In seguito al cedimento del manto stradale lungo la Via Olivo a Porto Venere è stata accertata la rottura della linea fognaria con conseguente sversamento di liquami in mare all'altezza del numero civico 385. Nell'ambito del sopralluogo congiunto effettuato dalla Polizia locale e dai responsabile delle aree Lavori pubblici, Manutenzioni e Urbanistica, è stata confermata la fuoriuscita di liquami nella zona menzionata.

E' stata altresì inviata ad Acam Acque una richiesta di intervento urgente per la riparazione del tratto di condotta danneggiato l'evento le. Visto che l'evento potrebbe causare la perdita temporanea dei requisiti necessari per la balneabilità dei tratti di spiaggia 'Olivo Ponte Ferrari' e 'Seconda traversa Olivo' con apposita ordinanza il sindaco di Matteo Cozzani ha deciso di vietare temporaneamente la balneazione negli specchi acquei relativi alle due spiagge menzionate, che comprendono gli stabilimenti balneari Sporting Beach e Le Terrazze di Portovenere.