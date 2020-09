Finisce di faccia sugli scogli, soccorso in Grotta Byron

Golfo dei Poeti - I vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono intervenuti intorno alle 12 di oggi in Grotta Byron a Porto Venere, per soccorrere un turista di 30 anni caduto sugli scogli riportando un trauma facciale. Sul posto, presente una motovedetta della Capitaneria di Porto della Spezia, che ha coordinato le operazioni, la Sala Operativa ha inviato la squadra del Distaccamento Porto Mercantile con due Soccorritori Acquatici per un totale di cinque unità operative che, a bordo di un gommone hanno raggiunto la scogliera via mare. In sinergia con il personale della Capitaneri e del 118 l'infortunato è stato stabilizzato, caricato su una barella e trasportato a spalla su per la scalinata della Grotta Byron fino al lungomare di Porto Venere dove un'ambulanza stava aspettando per trasferirlo presso l'Ospedale della Spezia.