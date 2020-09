Spegnimento ancora in corso

Golfo dei Poeti - Poco prima delle 11 di questa mattina un incendio è divamapato a bordo di uno yacht in secco sul piazzale di Navalmare, in località Pertusola.

Sulle prime si è alzato verso il cielo un fumo grigio, presto seguito da lingue di fuoco che si sono sprigionate dagli interni dell'imbarcazione, avvolta da dense nubi nere.



Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono in corso, con la collaborazione dei Vigili del fuoco che stanno operando anche dal mare.