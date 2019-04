Fiamme a San Terenzo, brucia un mezzo del cantiere della Marina

Golfo dei Poeti - Gru in fiamme nel cuore della notte - la scorsa - all'interno del cantiere di Piazza Brusacà alla Marina di San Terenzo. Il rogo è stato domato da un rapido intervento dei vigili del fuoco. Tutta colpa di un corto circuito, come confermato dai carabinieri, ma sulla bocca dei santerenzini - il fatto è stato il tema del giorno - non è mancata la sinistra suggestione di un atto doloso, visto anche che la riqualificazione non piace proprio a tutti. Ma gli inquirenti hanno sgombrato il campo da dubbi in merito alle cause - di natura accidentale - che hanno ben abbrustolito il mezzo e rischiarato la notte santerenzina.