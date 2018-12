Falsi tecnici del gas in azione a Lerici, l'allarme del sindaco

Il primo cittadino Paoletti: "Avvisati dai carabinieri qualche minuto fa".

Golfo dei Poeti - Dopo l'allarme diramato dalle istituzioni per i territori comunali di Castelnuovo e Luni, ecco che anche a Lerici da Palazzo civico arriva una comunicazione urgente inerente la presenza di finti tecnici del servizio gas a zonzo per le case del territorio con intenti truffaldini. "I carabinieri ci segnalano che sono in azione i cosiddetti truffatori del gas, persone che con giubbotto catarifrangente ed armati di una bomboletta che emette un prodotto gassoso si presentano nelle case simulando che ci sia una fuga di gas. Nel caso in cui veniate in contatto con persone del genere non aprite la porta di casa ed avvisate subito le forze dell’ordine", scrive il sindaco Leonardo Paoletti.



I falsi tecnici mirano naturalmente a far bottino, puntando soprattutto soggetti deboli come le persone anziane, che a Lerici certo non mancano. "Non è un allarme ingiustificato, diffondiamo questo post in quanto avvisati ufficialmente dai carabinieri alcuni minuti fa", spiega il primo cittadino.