Ex Pertusola, per l'Arma quelli sono scavi abusivi

Golfo dei Poeti - Non è stato possibile trovare alcun documento che attestasse l’avvenuta caratterizzazione dei terreni oggetti di scavo. Nonostante questo, i lavori sono comunque stati autorizzati e realizzati in violazione del testo unico in materia edilizia, "creando un vantaggio economico al committente il quale ha risparmiato sui costi di caratterizzazione e su quelli di conferimento in discarica dei prodotti derivati dallo scavo". Sono le conclusioni a cui sono arrivati i Carabinieri Forestali del NIPAAF (Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale) della Spezia e della stazione di Sarzana in merito al cantiere dell'ex Pertusola.



Un controllo partito a seguito d'esposto, nel quale veniva segnalata la realizzazione di scavi su un piazzale a mare all’interno della ex fonderia di piombo, nel territorio del Comune di Lerici. Gli inquirenti hanno accertato la realizzazione di uno scavo della profondità di circa mezzo metro, per una lunghezza di oltre 300 metri, per costruire un impianto di raccolta delle acque piovane. Oltre alla trincea, anche quattro pozzetti di un metro di profondità.

L’area in cui si sono svolti i lavori ricade però all’interno del sito di interesse regionale di Pitelli e quindi sottoposta ad un procedimento volto alla bonifica. I lavori hanno quindi comportato un movimentazione di circa 260 metri cubi di terreno che, in considerazione dello stato di contaminazione dei suoli ricadenti nel sito, doveva essere preceduto dalla caratterizzazione dell’area, volta a stabilire se i rifiuti prodotti dall’attività potessero essere pericolosi e ad individuare i contaminati presenti.