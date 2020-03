Esposizione non conforme di pannoloni, scatta la sanificazione

Golfo dei Poeti - Non è passata inosservata – ai pochi sportivi del primo mattino, a chi porta fuori il cane, a chi vive nei paraggi – l'esposizione non conforme di pannoloni da parte della Rsa Belvedere di San Terenzo. La struttura per anziani ha infatti esposto i sacchi lungostrada, cosa di per sé non conforme e che in questa fase ha destato qualche preoccupazione in più. La situazione è arrivata rapidamente a Palazzo civico, che ha disposto e ottenuto il tempestivo intervento di Maris, che ha ritirato i rifiuti, i quali avrebbero dovuto essere stoccati nell'apposito contenitore. Che però si è rotto, spiegano dal Comune, che provvederà a fornirne uno nuovo alla casa di riposo in modo da evitare altre situazioni del genere. E nelle prossime ore la ditta Luigini, su incarico dell'ente comunale, andrà a fare una sanificazione del punto di esposizione scorretta dei sacchi.

I pannoloni rientrano nel ciclo urbano provinciale dei rifiuti e vengono canonicamente recuperati da Maris nell'ambito della raccolta porta a porta, mentre gli altri rifiuti speciali prodotti dalla struttura seguono percorsi dedicati, con appositi contenitori, analoghi a quelli relativi ai rifiuti degli ospedali. “Quello di stamani – spiega a CdS Claudia Gianstefani, consigliere con delega al ciclo dei rifiuti – è stato un episodio isolato. Ma chiaramente si tratta di una esposizione non conforme, anche per quel che concerne la sicurezza dell'operatore che deve ritirare il materiale. Forniremo alla Rsa un nuovo contenitore in modo da evitare il ripetersi della situazione”.



N.R.