Ecstasy e cocaina, pusher arrestato dai Carabinieri

Golfo dei Poeti - Proseguono le attività dei Carabinieri della Compagnia di Sarzana nell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti. Ieri è stata l’iniziativa dei militari della Stazione Carabinieri di Lerici a consentire un ulteriore risultato positivo, con l’arresto in flagranza di reato di un giovane residente del luogo.



In una centralissima via del centro cittadino, dopo un servizio di osservazione e appostamento, i Carabinieri hanno fermato un 36enne del luogo, già noto perché annovera vari precedenti per reati inerenti le sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, sono stati rinvenuti in suo possesso ben 50 grammi di cocaina di elevata purezza e 21 pasticche di ecstasy, oltre ad un bilancino di precisione, adatto a pesare e dividere le dosi prima della vendita, e 40 euro in contanti, ritenuti frutto di precedenti cessioni di droga. Dalla vendita sul mercato clandestino degli stupefacenti la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare allo spacciatore oltre 4.000 euro.



I Carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e questa mattina è comparso in Tribunale alla Spezia per essere giudicato per direttissima, nel corso della quale il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto che l’uomo venisse posto agli arresti domiciliari.