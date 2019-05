Due tarantole velenose in un'abitazione di Lerici

Aveva un esemplare "dalle ginocchia bianche" e una "zebra", ma non le aveva mai dichiarate. Lo hanno scoperto i Carabinieri Forestali, rischia una multa salatissima.

Golfo dei Poeti - Possono arrivare ad una lunghezza anche di venti centimetri. E il loro morso è doloroso, ma nei bambini e nei soggetti più deboli può avere anche conseguenze peggiori. I militari del Nucleo Cites dei Carabinieri Forestale della Spezia hanno scoperto due tarantole in un'abitazione a Lerici nelle scorse ore. Due esemplari esotici, precisamente una Tarantola dalle ginocchia bianche (Acanthoscurria geniculata) originaria della Foresta Amazzonica brasiliana e una Tarantola zebra (Aphonopelma seemanni) che vive in Costa Rica.

La normativa stabilisce che la detenzione di animali esotici, pur senza fini commerciali, debba essere specificatamente autorizzata, fermo che comunque non è possibile detenere animali pericolosi, o che possono costituire pericolo, per l’incolumità e la salute pubblica.

Tale è il caso delle tarantole in questione, le quali, oltre ad incutere allarme sociale (tenuto conto che sono specie di ragni non presenti nelle nostre zone) e possono causare, soprattutto in bambini e adulti con specifiche sensibilità alle punture di aracnidi, conseguenze fisiche non irrilevanti. L’uomo è stato pertanto segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione di animali pericolosi, sanzionato con l’arresto sino a sei mesi o l’ammenda da 15mila a 300mila euro.