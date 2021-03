Droga in casa e dietro al banco, tabaccaio in carcere

Golfo dei Poeti - Un rivenditore di valori bollati e tabacchi è stato arrestato dai Carabinieri della Spezia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. E'quanto si apprende da una nota dell'Arma nella quale viene ricostruita l'intera vicenda. A operare sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia della Spezia che hanno arrestato: "Un italiano - si legge - titolare di una rivendita di valori bollati e tabacchi a Porto Venere, località Le Grazie".

Tutto è cominciato quanto i militari: "Hanno proceduto al controllo di un giovane che usciva dall’attività commerciale - prosegue la nota -: il 20enne, italiano, residente nella zona, è stato trovato in possesso di 4 grammi di marijuana e, pertanto, segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. il recupero della droga ha permesso ai carabinieri di eseguire, d’iniziativa, una perquisizione del negozio, al momento aperto con il titolare all’interno".

I carabinieri dunque hanno deciso di approfondire la propria attività procedendo con una perquisizione dell'esercizio: "l’esercente ha dato in escandescenza opponendo resistenza attiva ai militari - si legge nella nota dell'Arma -, spintonandoli e colpendoli con dei pugni al petto e tentando di buttarli fuori dall’attività commerciale. Il forte stato di agitazione ha imposto ai militari di richiedere il supporto di altre pattuglie dell’arma e di immobilizzare l’esagitato per tutelare l’incolumità di tutti i presenti". "L’esercente - prosegue - aveva in tasca la somma di 460 euro in contanti, un pezzo in sasso da 33 grammi di cocaina. All’interno del negozio, dietro al bancone, i carabinieri hanno trovato: in un cassetto due pezzi di hashish dal peso complessivo pari a 67 grammi, due buste trasparenti riposte in un bidone per la vernice contenti marijuana per un peso complessivo di più di 1 chilogrammo, due coltelli, uno con lama di 32 cm l’altro con lama di 20 centimetri, uno storditore elettrico, due bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente".

"La perquisizione - specificano i carabinieri nella nota - è stata estesa quindi all’abitazione dell’uomo dove i carabinieri hanno recuperato: cocaina per un peso complessivo di 61 grammi, verosimile sostanza da taglio dal peso di 120 grammi, un pezzo di hashish dal peso di 32 grammi e una busta trasparente contente 120 grammi di marijuana".

"In totale sono stati recuperati all’incirca i seguenti quantitativi di sostanze stupefacenti - si legge -: 1 chilogrammo e 150 grammi di marijuana, 93 grammi di cocaina, 98 grammi di hashish e 120 grammi di verosimile sostanza da taglio. la droga, i soldi in contanti, i bilancini, il materiale per il confezionamento, i coltelli e lo storditore elettrico sono stati sequestrati".

"L’esercente è stato accompagnato negli uffici del Comando provinciale dei carabinieri della Spezia - conclude la nota - e tratto in arresto con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi. i carabinieri stanno approfondendo il motivo per il quale l’uomo deteneva, in negozio, i due coltelli e lo storditore elettrico perfettamente funzionante. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato associato al carcere della Spezia".