Dramma a Pugliola, il cancello era stato revisionato in autunno

Nuovo sopralluogo del sindaco. Sul corpo della piccola non è ancora stata disposta l'autopsia. Proseguono le indagini.

Golfo dei Poeti - A Pugliola è il giorno del lutto, del silenzio e del raccoglimento attorno alla famiglia Tonelli che piange la scomparsa della piccola Bianca rimasta uccisa dalla caduta di un cancello al parco giochi a pochi passi dalla scuola. Questa mattina è stato il parroco, durante la funzione domenicale, a sottolineare che, come riporta Ansa, non ci sono parole per commentare l'accaduto.

Mentre le indagini proseguono, e l'autopsia sul corpo della piccola non è ancora stata disposta, il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti è tornato sul posto e ha dichiarato che il cancello era stato revisionato in autunno dopo aver ingaggiato una ditta del settore. Lavori poi pagati nel mese di dicembre. Il primo cittadino che ha proclamato tre giorni di lutto, per la morte della piccina, ha ribadito la massima disponibilità per l'Autorità giudiziara. Il cancello rimane sotto sequestro.



Le indagini proseguono e in queste ore è stato ricostruita parte della dinamica. Come riporta Ansa, mentre la bimba usciva dal parco dove si trovava sola con il nonno si è avvicinata al cancello e lo ha toccato, la grata si è mossa ed è precipitata a terra travolgendola. Proseguono dunque gli interrogatori al nonno, ricoverato ieri in ospedale, e alle persone accorse successivamente sul luogo del tragico incidente. Verranno ascoltati anche i genitori della bambina che si trovavano nella loro abitazione, a pochi passi dal parco, e che sono accorsi sul luogo dell'incidente richiamati dall'allarme del nonno. In un secondo momento verranno sentiti anche i tecnici comunali, per verificare lo stato di manutenzione del cancello, e gli eventuali responsabili delle aperture del parco giochi. Intanto il corpo della piccina resta a disposizione dell' autorità giudiziaria.