Docente positiva, sei classi delle medie di Lerici in quarantena

Golfo dei Poeti - Sei classi delle scuole medie di Lerici – che ne contano in totale una decina - domani resteranno vuote: i loro alunni infatti dovranno stare in quarantena per 14 giorni, come disposto da Asl in seguito alla positività al Covid-19 di una docente. Si tratta di una sospetta positività alla variante inglese del virus, ma questo è un aspetto in corso di verifica. Ad essere in quarantena sono gli alunni e non le loro famiglie, che Asl sta già provvedendo a contattare per indicare la data del tampone dei bambini. L'azienda sanitaria non ha ritenuto necessaria la chiusura del plesso scolastico di Piazza Bacigalupi. Asl ha inoltre disposto che la scuola effettui, per quanto concerne le aule frequentate dalla docente e i servizi igienici, una sanificazione approfondita. Non è stata ritenuta necessaria una sanificazione 'straordinaria' in quanto l'insegnante positiva, come verificato, si è comportata nel pieno rispetto delle norme anti contagio, e queste sono inoltre state attentamente seguite in tutto il contesto scolastico: quindi mascherine indossate, distanze di sicurezza, ricambio d'aria, nessuno scambio di oggetti.

“Sono in contatto costante con la dirigente scolastica e la direzione Asl – spiega Laura Toracca, assessore all'Istruzione – per gestire nel migliore dei modi questa situazione. Le comunicazioni in merito agli aspetti scolastici saranno puntualmente pubblicate sul registro online, mentre Asl provvederà ove necessario a fare comunicazioni puntuali alle singole famiglie. Seguiamo la situazione con massima attenzione, ma non c'è motivo per creare allarme”. La quarantena, infine, non bloccherà la didattica: già da domattina infatti gli alunni costretti a casa faranno lezione online grazie all'attivazione dei protocolli di emergenza approntati dall'istituto comprensivo per questo particolare anno scolastico.



N.R.