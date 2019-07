Distacco di calcinacci dal ponte di Bagnola, si valuta intervento d'urgenza

Golfo dei Poeti - Caduta di detriti ieri dal ponte di Bagnola, breve viadotto lericino chiuso al traffico veicolare lo scorso settembre a causa delle non buone condizioni del calcestruzzo. Attualmente è in fase di approvazione il progetto per la risistemazione dell'infrastruttura. “Un leggero distacco di materiale, una caduta di calcinacci di piccola entità – spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Marco Russo -. C'è stato un sopralluogo e gli uffici stanno valutando la possibilità di un intervento di urgenza”. Ai lati della carreggiata della Sp331, nel tratto sottostante il ponte (che è alle spalle di San Terenzo), sono stati posizionati dei new jersey per impedire alle auto di parcheggiare sul ciglio. Sferzante sul suo blog l'attivista locale Fabio Vistori, volto noto del panorama lericino e spezzino: “Chiaramente bloccare una arteria importante come quella strada non è bello – ha scritto postando la foto della situazine attuale - per cui la sicurezza si riduce a dei jersey laterali che evitano ai turisti di parcheggiare sotto il ponte e rischiare di prendere sulla carrozzeria delle auto dei pezzi di cemento. Poi se li prendi sul groppone passando in motorino o mentre sei in coda al semaforo allora quello va benissimo”.