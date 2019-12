Delfini nel golfo, la meraviglia in una fredda domenica di dicembre

Golfo dei Poeti - Uno spettacolo senza pari per i fortunati che ieri hanno solcato le acque del golfo. Le foto che vedete sono state scattate da un velista che immortalato un gruppo di almeno tre delfini che ieri pomeriggio si gode, come gli umani, una fredda domenica di dicembre nelle acque del golfo.

Il diportista stava rientrando da Porto Venere e non ha potuto fare a meno di notare il gruppetto, di tre esemplari, impegnato in una nuotata. Così si è compiuta la magia.

Non è una rarità avvistare questi splendidi animali nella acque del golfo ma sapere che ci sono è una certezza per chi solca il mare e un gradito incontro.