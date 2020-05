Crollo della soletta in Via Olivo, viabilità modificata a Porto Venere

Golfo dei Poeti - Non bastava il lunghissimo stop dovuto all'emergenza coronavirus. Non erano sufficienti i mesi di lavoro e di prenotazioni andati in fumo. Per gli abitanti e le attività di Porto Venere oggi si è materializzata un'altra brutta sorpresa, con il crollo di una porzione di soletta di Via Olivo in corrispondenza del Royal Sporting hotel, e dunque poco prima della spiaggia libera Mirella e dell'inizio della salita che conduce al Cavo.



Il cedimento è avvenuto sul lato mare della carreggiata e la circolazione è stata sospesa per precauzione, con l'istituzione del senso unico alternato per chi deve andare verso il centro abitato o dirigersi in direzione Le Grazie.

Sul posto, interessato da un cantiere a pochi metri di distanza dal punto del crollo, sono presenti i tecnici del Comune di Porto Venere e la Polizia locale. Non risultato feriti.